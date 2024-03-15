أخبار مصر.. الحكومة تنفى تحذير الأوقاف من إقامة التهجد بالمساجد خلال رمضان

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، لقاء الرئيس السيسى مع طلاب أكاديمية الشرطة لمتابعة مدى الجاهزية، بالإضافة إلى متابعة أخبار حالة الطقس وأعلنت هيئة الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة لمدة 3 أيام والعظمى تصل 37 درجة الأحد.. فيما نفت الحكومة تحذير وزارة الأوقاف من إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال رمضان.

وإلى أهم الأخبار..

الرئيس السيسى: الحرب على غزة تجاوزت 5 شهور من العنف وقتل المدنيين

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، حيث تابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.

وأثنى الرئيس السيسى على انضباط الطلاب، وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، مؤكدًا حرص الدولة على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد.

الحكومة تنفى تحذير وزارة الأوقاف من إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال رمضان

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم تحذير وزارة الأوقاف من إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال شهر رمضان مع توقيع جزاء على من يخالف ذلك القرار من العاملين بالوزارة، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء.

إعلام فلسطينى: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة دوار الكويت لأكثر من 100 شهيد

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية في خبر عاجل، منذ قليل، بارتفاع عدد ضحايا مجزرة دوار الكويت الليلة الماضية إلى أكثر من 100 شهيد و200 مصاب، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

الرئيس السيسى: نحاول وقف نزيف الدم بغزة ونحذر من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، حيث تابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.

وأثنى الرئيس السيسي على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، مؤكدًا حرص الدولة على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد.

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة لمدة 3 أيام والعظمى تصل 37 درجة الأحد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة علي جنوب البلاد لمدة 3 أيام، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي اليوم 33 درجة، وتصل يوم الأحد 37 درجة، لتكون الأجواء حارة نهارا بارد ليلا.

الرئيس السيسى لطلاب الشرطة: نحرص على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، حيث تابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.

الحكومة: زيادة مخصصات الاستثمارات للمحافظات عام 22/23 بنسبة 49%

كشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) عن توزيع الاستثمارات المحلية (دواوين عموم المحافظات) والبالغة 33.1 مليار جنيه في عام المتابعة بنسبة زيادة 49 %عن استثمارات العام السابق والبالغة 23.9 مليار جنيه، وتخصيص نحو 33.2% لإقليم القناة، و 28 % لإقليم القاهرة، و 20.7% لإقليم الصعيد، و 9.2% لإقليم الإسكندرية، و8.9% لإقليم الدلتا.

وزارة الزراعة: معرضنا للسلع الغذائية فى الدقى مفتوح يوم الجمعة

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ان معرض الوزارة المقام الدقى تحت شعار "من خير مزارعنا لأهالينا" للسلع الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان مفتوح اليوم الجمعة على مدار اليوم.

4 محطات لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" منذ انطلاقه وألمانيا محطته القادمة

يستقر معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" الذي يضم 180 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير، في محطته الرابعة بمدينة سيدني بأستراليا، حيث من المقرر أن يستمر حتى 26 مايو المقبل.

وانطلق المعرض في محطته الأولى من متحف هيوستن للعلوم الطبيعية، ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين (20 نوفمير 2021: 19 يونيو 2022)، وكانت محطته الثانية هي متحف دي يونج، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين (18 أغسطس 2022 : 12 فبراير 2023)، أما المحطة الثالثة فكانت في قاعة لا فيليت الكبرى، باريس، فرنسا في الفترة (6 أبريل 2023: 17 سبتمبر 2023).

الأهلى يُكلّف مدير التعاقدات بحسم مصير عقد على معلول

طلب مسئولو النادي الأهلي من أمير توفيق مدير التعاقدات حسم ملف تجديد بعض لاعبي الفريق وفي مقدمتهم الدولي التونسي علي معلول ، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب الأهلي في حسم مصير اللاعب الذي إنتقل للقلعة الحمراء في صيف 2016 وحقق نجاحات رائعة مع المارد الأحمر على مدار ثماني سنوات على الصعيدين المحلي والأفريقي ، حيث فاز بـ19 بطولة محلية وأفريقية مع الفريق.