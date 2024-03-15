أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التضامن: زيادة موازنة الدعم النقدى لـ41 مليار جنيه

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزيرة التضامن: زيادة موازنة الدعم النقدى إلى 41 مليار جنيه
التموين تقرر إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز بمناسبة رمضان
وزارة الزراعة تطرح السكر فى معرض الدقى بسعر 27.5 جنيه للكيلو
موعد عقد امتحانات الدبلومات الفنية من 25 مايو حتى 6 يونيو 2024
الصحة: فحص 4 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة
وزارة التعليم: تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 8 و 9 يونيو 2024
وزارة التعليم: عدم عقد امتحانات نهاية العام فى الأيام من 4 إلى 7 مايو
وزارة التعليم توضح آلية مخاطبة ولى الأمر حال تجاوز الطالب نسبة الغياب
التنمية المحلية: 420,4 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة سند الخير للسلع المخفضة
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