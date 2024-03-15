أحمد يعقوب: الإفراج عن سلع بـ15مليار دولار.. والدولة أطلقت مبادرات لدعم المواطن

كتبت - ريهام الباشا

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن الدولة المصرية قادت عدة مسارات لبناء الإنسان و الجمهورية الجديدة عبر مشروعات قومية بقيمة 10 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات وتطوير شامل فى البنية التحتية وإطلاق المبادرات الداعمة للمواطن المصرى.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا لايف"، أنه تم الإفراج عن سلع ب الموانئ بقيمة 15 مليار دولار منذ بداية 2024 وحتى الآن لتوفير السلع الأساسية فى الأسواق مما يعمل على خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة عملت على إنشاء العديد من المعارض خلال شهر رمضان وتوزيع المواد الغذائية لنحو 20 مليون مواطن.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أهمية الاجراءات الحكومية الأخيرة بشأن توحيد سعر الصرف وتوفير السلع بالأسواق وحزمة الحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه والتى تسهم فى دعم الملايين من الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد البنك المركزي المصرى، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الجارى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.