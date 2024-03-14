وسائل إعلام: 3 إصابات إحداها خطيرة فى عملية طعن عند بيت كاما جنوب إسرائيل

كتب محمد عبد المجيد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل، بحدوث 3 إصابات إحداها خطيرة وذلك فى عملية طعن عند بيت كاما جنوب إسرائيل، وأعلنت شرطة الاحتلال عن تحييد منفذ عملية الطعن داخل مقهى، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.