وسائل إعلام: 3 إصابات إحداها خطيرة فى عملية طعن عند بيت كاما جنوب إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل، بحدوث 3 إصابات إحداها خطيرة وذلك فى عملية طعن عند بيت كاما جنوب إسرائيل، وأعلنت شرطة الاحتلال عن تحييد منفذ عملية الطعن داخل مقهى، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.
وسائل إعلام: 3 إصابات إحداها خطيرة فى عملية طعن عند بيت كاما جنوب إسرائيلالخميس، 14 مارس 2024 02:26 م
شرطة الاحتلال - أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة