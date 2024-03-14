وزارة الصحة تقر عمل الوحدات الصحية من 9 إلى 2 مساء فى شهر رمضان

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أنه يتم متابعة سير العمل بالعيادات المسائية على مستوى المحافظات، مؤكدًا أن العيادات المسائية تعد مشروعًا قوميًا هامًا يساهم في استدامة النظام الصحي، ويوفر الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وتشمل التخصصات الخاصة بالعيادات المسائية (أسنان، جراحة، مسالك، أنف وأذن، نساء وتوليد، باطنة، عظام، أطفال، علاج طبيعي، جراحة، أطفال، حميات، علاج طبيعي، جلدية).

وكشف عن الخدمات الطبية المقدمة فى الوحدات الصحية للمرأة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وحدات الرعاية الأولية وقالت وزارة الصحة والسكان إن الخدمات الطبية المقدمة للمرأة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وحدات الرعاية الأولية تتضمن: مبادرة صحة المرأة ومبادرة صحة الأم والجنين ومتابعة الحمل والولادة والنفاس وتنظيم الأسرة.

وأضاف أنه تم إنشاء عيادات تخصصية تقدم خدمات الطوارئ وزيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وتابع: تم تشغيل خدمات الطوارئ الأولية وتحسين خدمات العلاج والرعاية لجميع المواطنين المقدمة فى مراكز ووحدات الرعاية الأولية التى تستقبل المواطنين بداية من سن الولادة وحتى سن الشيخوخة، وبداية من التطعيمات الإجبارية عند الولادة والفحص السمعى وحتى مبادرة كبار السن والدعم النفسى.