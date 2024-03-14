واشنطن تلاحق مستوطنات نتنياهو بـ"العقوبات".. قرار جديد بشأن انتهاكات الضفة

كتبت : نهال أبو السعود

كشف موقع أكسيوس الأمريكى أنه من المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات جديدة اليوم على بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين فى الضفة الغربية المحتلة تم استخدامهم كقاعدة لهجمات مستوطنين متطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين

أشار اكسيوس، إلى أن تلك ستكون هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها فرض عقوبات أمريكية على بؤرة استيطانية بأكملها، وليس فقط ضد أفراد.

وقال مسئولون أمريكيون لموقع اكسيوس، إن الجولة الثانية من العقوبات التى ستفرضها الولايات المتحدة لمواجهة عنف المستوطنين ستشمل أيضا عقوبات ضد 3 مواطنين إسرائيليين

وقال مسؤول: "العقوبات التى ستفرض على البؤرتين الاستيطانيتين، تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تستهدف الأفراد فحسب، بل تستهدف أيضا الكيانات التى تشارك فى تقديم الدعم اللوجستى والمالى للهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين".

وتشمل العقوبات المحتملة، تجميد الأصول التى قد تمتلكها البؤرتان الاستيطانيتان، بالإضافة إلى التى يمتلكها المستوطنون الـ3، فى الولايات المتحدة، وتمنعهم من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، ومن استخدام النظام المالى الامريكي

فى فبراير وقع الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أمر تنفيذى يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على المواطنين الإسرائيليين المتورطين فى هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية، وقال حينها: "الوضع فى الضفة الغربية، لا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين، والتهجير القسرى لأفراد وبلدات، وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تحتمل، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار فى الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".

وحينها أعلن وزير الخارجية، أنتونى بلينكن، فرض عقوبات مالية على 4 إسرائيليين مرتبطين بالعنف.

وقع ما يقرب من 500 هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين، فى الفترة ما بين 7 أكتوبر و31 يناير من هذا العام، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ويبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية نحو 490 ألفا، يقيمون فى بلدات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولى، فيما يصل عدد الفلسطينيين إلى 3 ملايين.