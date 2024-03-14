واردات مصر من السيارات تغلق عام 2023 على ارتفاع وتتجاوز مليارى دولار

كتب: مدحت عادل

أغلقت واردات مصر الإجمالية من السيارات عام 2023 على ارتفاع ملحوظ قياسا بنفس الشهر من العام المناظر له 2022، ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات السيارات بنهاية عام 2023 لتصل إلى ملياري و98 مليون دولار، بينما كانت نحو مليار و931 مليون دولار في العام المناظر له 2022، بزيادة بلغت نحو 167 مليون و626 ألف دولار.

وشهدت واردات مصر من السيارات تباين ملحوظ منذ بداية عام 2023 وحتى نهايته، ففي شهر سبتمبر الماضي ارتفعت الواردات المصرية من سيارات الركوب لتسجل نحو 199 مليون و710 ألف دولار، بينما كانت نحو 77 مليون و817 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 121 مليون و893 الف دولار، بينما تراجع إجمالي الواردات المصرية من السيارات نحو مليار و351 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بينما كانت نحو مليار و565 مليون دولار في الفترة المناظرة لها في عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 213 مليون و691 ألف دولار.

وقلصت مصر وارداتها من السلع الاستهلاكية المعمرة بشكل ملحوظ خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2023، قياسا بنفس الفترة من عام 2022، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة نحو مليارين و255 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بينما كانت نحو 3 مليارات و490 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و234 مليون دولار.

ويأتي هذا التراجع في مستوى الواردات مدفوعا بتراجع واردات عدة سلع أهمها واردات التليفزيونات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 مليون و118 ألف دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 2023، مقابل نحو 380 مليونا و192 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 369 مليون و47 ألف دولار.