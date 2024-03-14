هلت ليالي رمضان.. توافد الأهالي على الممشى السياحي ببني سويف.. فيديو

وشهد الممشى السياحى بكورنيش النيل بمحافظة بنى سويف، إقبالا من المواطنين فى الفترة المسائية، للاستمتاع بالأجواء الجميلة والمظاهر الخلابة.

ويعد الممشى السياحى ببنى سويف أول ممشى صديق لذوى الهمم، يتم تنفيذه ، وتم تنفيذ بعض الإنشاءات، التى تهدف إلى توفير الراحة للمواطنين من ذوى الهمم.

ويضم الممشى السياحى بكورنيش بنى سويف 6 رامبات لذوى الهمم بالمنطقة "رامب بالباركينج، و5 رامبات ببوابات دخول وخروج منطقة الكورنيش السفلى"، بالإضافة لإنشاء حمام مجهز لذوى الهمم بكل دورة مياه بالمنطقة.