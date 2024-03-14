اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 مارس 2024 06:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ننشر أسماء ومواعيد امتحانات الاختبارات الشفوية للحصول على تصريح واعظة بالإسكندرية

الخميس، 14 مارس 2024 11:00 م
ننشر أسماء ومواعيد امتحانات الاختبارات الشفوية للحصول على تصريح واعظة بالإسكندرية وزارة الأوقاف - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تُعلن مديرية الأوقاف بالإسكندرية أسماء  ومواعيد المقابلات الشفوية للراغبات في الحصول على تصريح واعظة معتمدة من الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة الأزهر أو من أي من الجامعات المصرية في تخصص الشريعة الإسلامية ، أو اللغة العربية ، أو من الحاصلات على مؤهل أزهري "الكليات والأقسام الشرعية والعربية"، أو خريجات مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف.
 
وتقام الاختبارات فى مديرية الأوقاف بالإسكندرية وذلك أيام الاحد 17 مارس والإثنين 18 مارس في مقر المديرية التابع لها المتقدمة مع ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي ، وصورة من المؤهل الأصلي والمؤهل الأعلى.
IMG_7890
 

IMG_7891

 







الاسكندرية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اوقاف الاسكندرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة