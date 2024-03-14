ننشر أسماء ومواعيد امتحانات الاختبارات الشفوية للحصول على تصريح واعظة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تُعلن مديرية الأوقاف بالإسكندرية أسماء ومواعيد المقابلات الشفوية للراغبات في الحصول على تصريح واعظة معتمدة من الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة الأزهر أو من أي من الجامعات المصرية في تخصص الشريعة الإسلامية ، أو اللغة العربية ، أو من الحاصلات على مؤهل أزهري "الكليات والأقسام الشرعية والعربية"، أو خريجات مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف.

وتقام الاختبارات فى مديرية الأوقاف بالإسكندرية وذلك أيام الاحد 17 مارس والإثنين 18 مارس في مقر المديرية التابع لها المتقدمة مع ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي ، وصورة من المؤهل الأصلي والمؤهل الأعلى.



