نقيب البيطريين يستقبل رئيس اتحاد المهن الطبية لتعظيم العائد من استثمارات الاتحاد

كتبت آية دعبس

استقبل الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين ، الدكتور أسامة عبد الحى نقيب عام أطباء مصر ورئيس اتحاد المهن الطبية فى مكتبه، حيث قدم عبد الحى التهنئة لمجدى حسن لانتخابه نقيبا عاما للأطباء البيطريين.

وشهد اللقاء التقارب فى وجهات النظر وطرح الأفكار والملفات المشتركة فى اتحاد المهن الطبية، واتفقا على استمرار اللقاءات لتعظيم العائد والاستفادة العظمى لإدارة شركات واستثمارات الاتحاد فيما يحقق النفع لأعضاء الاتحاد فيما يقدم لهم سواء من خدمة المعاشات أو مشروع العلاج وغيرهما، كما بحثا سبل التعاون المشترك فى المستقبل القريب.

كما استقبل الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة يرافقه الدكتور محمد الجارحى مدير صندوق التأمين على الثروة الحيوانية والدكتور عادل عز الرجال مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الهيئة، جاءت الزيارة لتقديم التهنئة للنقيب العام بمناسبة فوزه.

وثمن النقيب الدور الكبير الذى تلعبه الهيئة فى تنمية الثروة الحيوانية وتعظيم العائد الاقتصادي للبلاد، موضحا أنه تم فتح ومناقشة الملفات المشتركة بين وزارة الزراعة ونقابة الأطباء البيطريين وعرض مطالب الأطباء البيطريين العاملين بها، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى قريباً لمناقشة تلك المطالب ووضع تصور لتنفيذها.