نساء كوبا يقصن شعرهن تضامنا مع فلسطين.. فيديو

فاطمة شوقى

أظهر عدد من النساء فى كوبا الدعم للشعب الفلسطينى، وقاموا بقص شعرهن، حيث إن الشعب الفلسطينى يعانى من سلب في جسده وأرضه منذ 76 عاما، حسبما قالت صحيفة إنفوباى الأرجنتينية.

وقالت الصحيفة إن عشرات النساء فى كوبا انتقدن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين من بينهم الأطفال.

ودعت مجموعة من النساء مبادرة لحلق وقص شعرهن، للإعراب عن دعمهن للفلسطينيين، ودعا المحامون والصحفيون والفلاسفة واللغويون والمثقفون الشعبيون وأعضاء المعهد الكوبي للفنون والصناعة السينمائية وأعضاء قطاعات أخرى من المجتمع المدني إلى مشاركة 76 شخصًا.

إن القوة التي أعلنوا بها إعلانهم رفعت الحدود من الترقب وجمعت رجالا ونساء من جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. ففي المكسيك، على سبيل المثال، قام الناشطون بالاحتجاج أمام سفارة الولايات المتحدة.

وأوضح المنظمون عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الفكرة كانت تتمثل في قطع أحد أجزاء الجسم التي تعتبرها النساء الجزء الأجمل والأكثر أنوثة، وبالتالى إظهار السلب الذي يعاني منه أهل المشرق.

ونددوا بالخسائر المستمرة التى تلحق بالفلسطينين ، والتي تراكمت خلال أكثر من سبعة عقود من الاحتلال: جرائم القتل، وتشتت العائلات، والطرد من وظائفهم، والاعتداء الجنسى.