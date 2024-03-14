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موعد أذان الفجر فى الشرقية اليوم الخميس رابع أيام شهر رمضان

الخميس، 14 مارس 2024 02:00 ص
موعد أذان الفجر فى الشرقية اليوم الخميس رابع أيام شهر رمضان مسجد - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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موعد أذان الفجر فى الشرقية اليوم، الخميس، رابع أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنه الكثير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى الشرقية اليوم، الخميس 14/3/2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.
 
ومن المقرر أن يرفع آذان صلاة الفجر فى الشرقية  اليوم الخميس 14/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة و وتسعة وثلاثين  دقيقة (04:39 ص).
 
ومواقيت الصلاة فى محافظة الشرقية، اليوم الخميس 14/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:
- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:39 صباحا.
- موعد الشروق: فى تمام الساعة 06:6 صباحاً.
- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة  12:04 ظهرا
- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:29 عصرًا.
- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:03 مساءً
- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:20مساءً.






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