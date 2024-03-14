الشرقية- فتحية الديب

موعد أذان الفجر فى الشرقية اليوم، الخميس، رابع أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنه الكثير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى الشرقية اليوم، الخميس 14/3/2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يرفع آذان صلاة الفجر فى الشرقية اليوم الخميس 14/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة و وتسعة وثلاثين دقيقة (04:39 ص).

ومواقيت الصلاة فى محافظة الشرقية، اليوم الخميس 14/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:39 صباحا.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 06:6 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:04 ظهرا

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:29 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:03 مساءً

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:20مساءً.