مقتل شخصين في موزمبيق جراء العاصفة الاستوائية "فيليبو"

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أعلن المعهد الوطني لإدارة الكوارث في موزمبيق مقتل شخصين على الأقل جراء العاصفة الاستوائية "فيليبو" التي ضربت البلاد قبل أيام قليلة.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية مما أجبر سكان المناطق المتضررة على ترك منازلهم.



بدورهم، أفاد مسئولو إدارة الكوارث أن ما لا يقل عن 2780 شخصا تأثروا بالعاصفة "فيليبو" التي ألحقت أضرارا بالعديد من الطرق وما لا يقل عن 510 منازل.



من جانبه، قال الاتحاد الدولي للصليب الأحمر "إن الصليب الأحمر الموزمبيقي يتواجد على الأرض ويعمل جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية لتقييم الوضع" كما أضاف "كل أفكارنا وتضامننا مع الأشخاص المتضررين من هذه الكارثة".