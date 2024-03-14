اليوم السابع
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الخميس، 14 مارس 2024 09:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل شخصين في موزمبيق جراء العاصفة الاستوائية "فيليبو"

الخميس، 14 مارس 2024 08:02 م
مقتل شخصين في موزمبيق جراء العاصفة الاستوائية "فيليبو" عاصفة
أ ش أ

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أعلن المعهد الوطني لإدارة الكوارث في موزمبيق مقتل شخصين على الأقل جراء العاصفة الاستوائية "فيليبو" التي ضربت البلاد قبل أيام قليلة.


وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية مما أجبر سكان المناطق المتضررة على ترك منازلهم.


بدورهم، أفاد مسئولو إدارة الكوارث أن ما لا يقل عن 2780 شخصا تأثروا بالعاصفة "فيليبو" التي ألحقت أضرارا بالعديد من الطرق وما لا يقل عن 510 منازل.


من جانبه، قال الاتحاد الدولي للصليب الأحمر "إن الصليب الأحمر الموزمبيقي يتواجد على الأرض ويعمل جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية لتقييم الوضع" كما أضاف "كل أفكارنا وتضامننا مع الأشخاص المتضررين من هذه الكارثة".







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المعهد الوطني لإدارة الكوارث في موزمبيق

عاصفة استوائية




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