"مطبخ المصرية" بالشرقية يوفر 500 وجبة افطار يومياً على أسر قرى حياه كريمة

الشرقية - إيمان مهنى

قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن الفرع قام منذ بداية شهر رمضان المعظم بتنفيد مبادرة "مطبخ المصرية "، وذلك من خلال تجهيز مطبخين الأول بمدينة الزقازيق والثاني بمركز الحسينية لتقديم 500 وجبة يومياً يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى حياه كريمة بالمحافظة.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن " مطبخ المصرية " ينفذه المجلس فى جميع محافظات الجمهورية ويُعد "مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر إحتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب، حيث تتلقي السيدات تدريباً على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط و طلب واعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الاقتصادية و الالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.