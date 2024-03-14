وأفادت وكالة النقل - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس، بأنه وفقا للبيانات الأولية، كانت المروحية فى طريقها من منجم ذهب كفارتسيفي إلى أومسوكشان، تقل 20 شخصا، توفي أحدهم واثنان منهم في حالة خطيرة.

وبحسب الوكالة الروسية، فإن رجال الإنقاذ في طريقهم إلى موقع التحطم باستخدام مركبات صالحة لجميع التضاريس، نظرا لعدم إمكانية استخدام طائرات الهليكوبتر في إجلاء الأشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية لوكالة تاس، إن طائرة هليكوبتر من طراز "إم أي-8"، تحمل عمالا متناوبين هبطت اضطراريا؛ بسبب عطل في المحرك.