أعلنت وكالة النقل الجوى الروسية، أن شخصا لقى حتفه وأصيب اثنان آخران، فى حادث هبوط اضطرارى لطائرة هليكوبتر فى منطقة ماجادان بأقصى شرقى روسيا.
وأفادت وكالة النقل - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس، بأنه وفقا للبيانات الأولية، كانت المروحية فى طريقها من منجم ذهب كفارتسيفي إلى أومسوكشان، تقل 20 شخصا، توفي أحدهم واثنان منهم في حالة خطيرة.
وبحسب الوكالة الروسية، فإن رجال الإنقاذ في طريقهم إلى موقع التحطم باستخدام مركبات صالحة لجميع التضاريس، نظرا لعدم إمكانية استخدام طائرات الهليكوبتر في إجلاء الأشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية لوكالة تاس، إن طائرة هليكوبتر من طراز "إم أي-8"، تحمل عمالا متناوبين هبطت اضطراريا؛ بسبب عطل في المحرك.
من جانب أخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 14 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال ال(24) ساعة الماضية فوق مقاطعتي "بيلجورود" و"كورسك" المجاورتين لأوكرانيا.
وقالت الدفاع الروسية - في بيان لها اليوم الخميس - "أحبطنا محاولات من قبل نظام كييف خلال الليلة الماضية لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية.. أسقطنا 11 مسيرة فوق أراضي مقاطعة "بيلجورود" و3 مسيرات أخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك".
ومن جانبه، أعلن حاكم مقاطعة "بيلجورود" الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، تعرض المقاطعة لهجوم من قبل القوات الأوكرانية بواسطة طائرات بدون طيار دون وقوع إصابات.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
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