مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث على الطريق الزراعى بأسوان

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، اليوم، الخميس، فى حادث على الطريق الزراعى بمحافظة أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى والجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص برصيف الشارع على الطريق الزراعى الشرقى بمحافظة أسوان، بالقرب من كمين بلانة، مما أسفر عن مصرع شخص 53 سنة، تم نقل جثته إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة.

وأصيب فى الحادث 6 أشخاص، وهم: "جرجس بشاى سعيد، 43 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، عبد الله محمد إسحاق، 30 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، نور الدين إدريس إبراهيم، 23 سنة، مصاب كدمات بالكتف الأيمن، شاذلى عبد الله محمد، 37 سنة، حانو جرجس لوقا، 24 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، حسام حسن عبيد، 31 سنة، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيسر"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دراو المركزى.