مروحية إسرائيلية تستهدف فلسطينيين ينتظرون مساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة

كتب محمد جمال

استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم جراء استهداف مروحية إسرائيلية للأهالى خلال انتظار مساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 72 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدنى إليهم.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية متزامنة، يواجه سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونى فلسطينى من سكان القطاع الذى تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.