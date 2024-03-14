محمود عباس يدعو رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد لتوحيد مؤسسات الدولة والإصلاح

وكالات

كلف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.

ودعا عباس رئيس الحكومة الجديد، في خطاب التكليف، إلى قيادة وتنسيق جهود الإغاثة فى قطاع غزة والتحول السريع من الإغاثة الإنسانية المطلوبة إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي، مع العمل على إعادة توحيد المؤسسات لتعمل في مختلف أراضي الدولة كوحدة وطنية وسياسية ومؤسساتية واحدة.

وشدد عباس على النهوض بمؤسسات الدولة، مع مواصلة عملية الإصلاح وتعزيز أواصر العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية مع الدول الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار.