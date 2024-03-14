مجلس الشيوخ الأمريكى يقر تشريع يجبر شركة بايت دانس على بيع تطبيق تيك توك

وكالات

وافق مجلس النواب الأمريكى، الأربعاء، على تشريع يهدف إلى إجبار الشركة الأم الصينية "بايت دانس" على بيع تطبيق "تيك توك"، وذلك في أحدث حرب باردة اندلعت منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين تشمل الرقائق الإلكترونية بالإضافة إلى تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأعرب المشرعون والبيت الأبيض عن مخاوفهم من أن ملكية الصين لـ"تيك توك" تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكى، لأن بكين قد تستخدم التطبيق للوصول إلى بيانات الأمريكيين أو إطلاق حملات تضليل يمكن أن تؤثر على إجراءات مصيرية.

وبحسب "نيويورك تايمز"، يواجه مشروع القانون مساراً صعباً في مجلس الشيوخ. ولم يلتزم السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، بطرحه للتصويت بعد.