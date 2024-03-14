اليوم السابع
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لص أجهزة الألعاب الإلكترونية بالمعادي يعترف: نفذت 3 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة

الخميس، 14 مارس 2024 01:00 ص
لص أجهزة الألعاب الإلكترونية بالمعادي يعترف: نفذت 3 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة حبس - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص نشاطه في سرقة الأجهزة من داخل محال الألعاب الإلكترونية بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المعادى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة ومسجل سرقة، واعترف بارتكاب (3) وقائع سرقة سابقة من دائرة القسم، لافتا إلى يسرق الأجهزة عن طريق مغافلة العاملين بالمحال والاستيلاء عليها ويفر هاربا.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.







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