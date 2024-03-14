كوريا الجنوبية تجدد موقفها بعدم الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية

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جددت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، موقفها بعدم الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أدلت بهذه التصريحات ردًا على تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأن كوريا الشمالية لديها "مظلتها النووية الخاصة" ولم تطلب مساعدة روسيا، خلال مقابلة أجريت مؤخرًا مع وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية وقناة "روسيا-1" التلفزيونية الروسية.

وقال مسئول فى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - فى تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن اعتبار تصريحات "بوتين" بمثابة اعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية بحكم الأمر الواقع - : "لا يوجد تغيير فى موقف الحكومة المتمثل فى أنها لا تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية".

وذكر المسئول أن الحكومة ستبذل جهودًا دبلوماسية لنزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة ودول أخرى، وكذلك مع المجتمع الدولى، وسط تصاعد التهديدات العسكرية من بيونج يانج.