وشملت الرسالة توقيع: الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في كندا، والكنيسة الأنجليكانية، والكنيسة الكندية المتحدة. وتناولت الرسالة عددًا من القضايا، لكنها بدأت بالإعراب عن التقدير لإعادة التمويل للأونروا، وكالة الأمم المتحدة التى تقود توزيع المساعدات الإنسانية فى الشرق الأوسط.

كما حثت الحكومة الكندية على اتخاذ الإجراءات التالية التى تشمل: وقف فورى ودائم لإطلاق النار، ووقف إرسال المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتحقيق في حادثة استهداف المدنيين أثناء تلقى المساعدات الغذائية فى آواخر فبراير الماضى، والتصرف وفقا للقانون الدولى.