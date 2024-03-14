كبسولة × القانون.. 6 حالات تغلظ عقوبة التزوير

كتب إيهاب المهندس

يبحث المزور عن طريقة لكسب المال الحرام، وفى النهاية يقع تحت طائلة القانون، وتوجد جرائم تزوير عقوبتها مشددة في القانون، ومن أبرز الحالات تزوير ختم الدولة.

ووضع المشرع نص المادة 206، من قانون العقوبات والتي نصت: يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:

ـ أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

ـ خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

ـ أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.

ـ ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

ـ أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.

ـ تمغات الذهب أو الفضة.