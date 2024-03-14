اليوم السابع
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قبل الفطار.. شوف متعة صيد العصارى بالصنارة والفلوكة ببحيرة التمساح بالإسماعيلية

الخميس، 14 مارس 2024 06:00 م
قبل الفطار.. شوف متعة صيد العصارى بالصنارة والفلوكة ببحيرة التمساح بالإسماعيلية بحيرة التمساح
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أجرى تليفزيون اليوم السابع بثا مباشراً من على شاطئ بحيرة التمساح الواقعة على المجرى الملاحي لقناة السويس فى محافظة الإسماعيلية وذلك لرصد صيد العصارى فى رمضان .
 
ورصد البث عملية قيام الصيادين بالفلوكة صيد الأسماك بالشباك كما أظهر البث كميات كبيرة من الفلايك ترسوا على شواطئ البحيرة عقب عودتها من رحلة الصيد فجرا وقيام مجموعة من الصيادين بتجهيز الفلايك ووضع الشباك عليها تمهيدا للذهاب إلى رحلة الصيد التى تبدأ من العصر حتى الفجر ثم العودة للشاطئ لبيع الأسماك لأهالى وزوار الإسماعيلية بأسعار مناسبة وأقل من أسعار المحلات والمطاعم وسوق السمك.
 
 
كما رصد البث وجود عدد من الشباب يصطادون بالصنارة أعلى كوبرى البلاجات فى الإسماعيلية 
 
 
 






الاسماك

صيد الاسماك

سوق الاسماك

بحيرة التمساح

قناة السويس

كوبرى البلاجات




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