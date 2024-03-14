فوائد فيتامين ك والأطعمة الموجود فيها.. لا تهمله

كتبت مروة محمود الياس

فيتامين ك من الفيتامينات الهامة والصحية للغاية، والذى يحتاجه الجسم بكمية كبيرة، وذلك لأنه له من الفوائد والوظائف الكثير، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع سيفن سيز.

ووفقا للتقرير فإن النظام الغذائى يوفر نسبة من فيتامين ك 1 وك 2، أما المكملات الغذائية فيمكن أن يتواجد بها فيتامين ك 3، وكلها أشكال لهذا الفيتامين الهام الذى يحتاجه الجسم بشدة.

ووفقا للتقرير فإن فيتامين كاف يمكن الحصول عليه من المصادر الغذائية وبعض الأطعمة المتوفرة والصحية، فهو يوجد بشكل كبير وبنسب عالية فى الخضراوات الورقية مثل السبانخ فضلا عن الخس أيضا، كما يتواجد فى السلق الأخضر، يتواجد هذا الفيتامين أيضا فى منتجات الألبان باختلاف أنواعها فضلا عن الكرنب والبروكلى والقرنبيط، كما يحتوى الخردل والبقدونس على نسبة من هذا الفيتامين جيدة للغاية.

تكمن أهمية هذا الفيتامين فى أنه يعالج أو يحسن من حالة من يعانون من مشكلات تخثر الدم، فضلا عن من يعانون من مشكلة في القلب أيضا.

فيما أضاف تقرير نشره في موقع دويتش فيللى أن هذا الفيتامين يساعد على تعزيز صحة العظام، ويحمى من التكسر والتهشم لها فضلا عن أنه يعزز من سريان الدم فى الجسم، وبالتالى يقلل من فرص الجلطات والسكتات التى قد يعانى منها الشخص نتيجة تخثر الدم.