فرحة عارمة.. ضح مياه الشرب النقية لأول مرة بقرى البلينا فى سوهاج..فيديو وصور

سوهاج محمود مقبول

فرحة عارمة شهدتها قرى مركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج اليوم عقب وصول مياه الشرب النقية لأول مرة لمنازل القرية بعد ضخها بالخطوط الموجودة بالشارع الموصله للمنازل تمهيدا لعملية ربطها بالمنازل نفسها بالداخل بعد مرور سنوات طويلة جدا على تلك المنازل بلا مياه نقيه حيث كان كل إعتماد أصحاب تلك المنازل على المياه الجوفية.

وتجمع الأهالى أمام المنازل وبالشارع لمشاهدة أعمال الحفر والتركيب ومد الخطوط بل أنهم قاموا بمشاركة أفراد جمعية الأورمان في عملية حفر الوصلات وأعمال التركيب للمواسير الخاصة بوصلات مياه الشرب النقية.

يذكر أن جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى، أكدت أنها تستهدف 60 قرية داخل مراكز المحافظة لتوصيلات وصلات المياه النقية ضمن البرتوكول المبرم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بإجمالى 30 مليون جنيه مصرى، وانها تستهدف عملية التواصل القرى الأولى بالرعاية بالمجان.

ومنذ إطلاق الجمعية لتركيب وصلات المياه ساهمت في تركيب 4815 وصلة من أجمالى 8000 وصلة مستهدفة في 60 قرية بمحافظة سوهاج بالتنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التى تتم، مشيرأ إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم مجانًا إلى المستفيدين.

وتواصل جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى، تنفيذ المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط"، لاستهداف الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة لغير القادرين تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج.

وأكد محمد سعد مدير جمعية الأورمان بسوهاج ، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 300 جنيه لمدة 18 شهرا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في تركيب وصلات المياه النقية، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.



خط-المياهوسط-المنازل



سيدة-سعيده-بوصول-المياه



شوارع-النجع



ضخ-المياه-للمنازل



طفل-ينتظر-وصول-المياه-لمنزله



طلمبه-باحد-المنازل



طلميه-حبشيه_1



وصلة-مياه



وصلة-مياه-منزلية