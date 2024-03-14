علاجات منزلية لمشكلات تقلبات الجهاز الهضمى مع بداية الصيام

كتبت إيناس البنا

قد يعانى الكثير من الأشخاص أول أيام رمضان من بعض مشاكل الجهاز الهضمى مثل الانتفاخ وتقلصات المعدة وتراكم الغازات والتجشؤ نتيجة تناول كميات كبيرة من الطعام مع الكثير من الحلويات، مما يسبب الكثير من التعب للمعدة.

وفي معظم الأحيان، حسب موقع بيزنس انسايدر، ستختفي الغازات دون علاج، ولكن إذا كنت تبحث عن راحة أسرع، فهناك عدة طرق يمكنك تجربتها في المنزل لتخفيف الأعراض.

1. تناول البروبيوتيك

يمكن أن تساعد البروبيوتيك في تقليل الغازات وتخفيف آلام المعدة الناتجة عن الغازات الزائدة.

2. مارس التمارين الرياضية

تظهر الأبحاث أن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تقليل الشعور بالانتفاخ ، وذلك لأنه عند ممارسة التمارين الرياضية، يتم تحفيز الأمعاء لتحريك الغازات بسرعة أكبر عبر الجهاز الهضمي .

3. جرب زيت النعناع

هناك أدلة على أن زيت النعناع يمكن أن يحسن أعراض القولون العصبي، مثل الإمساك والإسهال والانتفاخ والغازات الزائدة، وذلك لأن النعناع له خصائص مضادة للتشنج ، مما يعني أنه يمنع القولون من حدوث تقلصات عضلية لا إرادية يمكن أن تساهم في حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي

4. استخدم الحرارة

قد يساعد استخدام وسادة التدفئة على استرخاء عضلات البطن وتخفيف بعض الألم، مما قد يحسن وظيفة الجهاز الهضمي عن طريق تحفيز الجهاز العصبي

5. تدليك البطن

تدليك معدتك بلطف يمكن أن يخفف من الانزعاج عن طريق إرخاء عضلات المعدة وبالتالي عمل الجهاز الهضمى بطريقة صحيحة للتخلص من أي تقلصات داخله، استلقِ على ظهرك، وحرك أطراف أصابعك في حركة دائرية، وقم بتدليك منطقة البطن في اتجاه عقارب الساعة.

6. شاي الأعشاب

قد يساعد احتساء كوب من الشاي الساخن على تهدئة آلام المعدة المرتبطة بالغازات، ترتبط هذه الأعشاب بشكل كبير بتخفيف الغازات، مثل النعناع والزنجبيل والبابونج.