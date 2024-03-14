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شهيدان و60 مصابا جراء استهداف الاحتلال منتظرى المساعدات بدوار الكويت فى غزة

الخميس، 14 مارس 2024 01:16 ص
شهيدان و60 مصابا جراء استهداف الاحتلال منتظرى المساعدات بدوار الكويت فى غزة غزة
كتب محمد جمال

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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس ، مجموعة من المواطنين الفلسطينيين وصلوا إلى دوار الكويت وسط مدينة غزة للحصول على مساعدات إنسانية، ما أسفر عن استشهاد 2 وإصابة 60 آخرين، بحسب سكاى نيوز.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 72 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية متزامنة، يواجه سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

 







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