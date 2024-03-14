اليوم السابع
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زيارة مريض وراء نشوب مشاجرة داخل مستشفى العجوزة

الخميس، 14 مارس 2024 05:08 م
زيارة مريض وراء نشوب مشاجرة داخل مستشفى العجوزة ضبط المتهمين فى المشاجرة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 أشخاص، لاتهامهم بالاعتداء على أفراد من الأمن الإداري بمستشفى العجوزة، بسبب الخلاف على زيارة مريض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة داخل مستشفى العجوزة، بإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص توجهوا لزيارة مريض بالمستشفى، فنشب خلاف متعلق بمنعهم من زيارة المريض، بسبب مواعيد الزيارة، مما دفعهم للاعتداء على أفراد من الأمن الإداري للمستشفى. 
 
تم ضبط المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 






حريق

حريق مستشفي العجوزة

مستشفي العجوزة

نشوب حريق




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