رفع 90 حالة إشغال خلال حملة مكبرة فى شارع فيصل الرئيسى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة لرفع إشغالات المطاعم والكافيهات والمحال التجارية من الشوارع والطرق، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع 90 حالة إشغال لمطاعم ومحال متعدية على الطريق العام وتعيق حركة المواطنين بشارع فيصل الرئيسي وإيداعها مخازن الحى.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية، مشددًا على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.