رحلات نيلية وفسح.. إقبال الأسر والمواطنين للاستمتاع بجمال كورنيش النيل في بنها.. فيديو

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من علي كورنيش النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، والذي شهد إقبال الأسر والمواطنين للاستمتاع بجمال نهر النيل بعد الانتهاء من أداء صلاتي العشاء والتراويح بمسجد ناصر ببنها، والتمتع بالأجواء الليلية وكذلك الرحلات النيلية التي انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة.

وشهد كورنيش النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إقبال كبير من المواطنين للاستمتاع بجمال الطبيعة ونهر النيل، حيث شهدت المحافظة اليوم الخميس طقس معتدل علي كافة الأنحاء، وظهور سحب متقطعة في سماء المدن والمراكز، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة، وسط سيولة مرورية علي كافة المحاور والطرق بالمحافظة، وسط انتشار مكثف لرجال المرور بالأكمنة الثابتة والمتنقلة علي تلك الطرق.

ومشروع ممشى أهل مصر الذى قام بتنفيذه الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، وذلك تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير، يتكون من مرحلتين كل مرحلة من قطاعين، حيث يمتد قطاع (أ) من المرحلة الأولي من كوبري كفر الجزار وحتي خط السكة الحديد بطول 450 متر وبعرض 3-8 متر وتم تسليم القطاع في مايو 2020، وقطاع (ب) الذى تم افتتاحه يمتد من خط السكة الحديد وحتي معدية بطا أمام مجلس مدينة بنها بطول400 متر، وتم التنفيذ بعرض يتراوح من 5 - 17 متر، أما المرحلة الثانية من المشروع فيمتد قطاع (ج) من معدية بطا حتي نادي الشرطة بطول 450 متر بعرض 6- 17 متر بتكلفة 30 مليون جنيه، أما المرحلة (د) فتبدأ من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550 متر وجاري اعداد الدراسات الخاصة بها ليتم طرح المشروع والبدء في تنفيذه.