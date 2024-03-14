رئيس جمعية المشروعات الصغيرة: تنازل حائزى الدولار بالبنوك عودة الثقة للاقتصاد المصري

كتب مدحت عادل

أكد المهندس هشام كمال، رئيس جمعية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، أن تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم خطوة متوقعة نتيجة لتاثير القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري الاسبوع الماضي على سوق الصرف وتوفير الطلب من العملة الأجنبية.

وتوقع هشام كمال في تصريح لليوم السابع أن يستمر تراجع سعر صرف الدولار، مع استمرار تنازل حائزى الدولار عن العملة الأجنبية وعودة الثقة في الإقتصاد والجنيه المصري، مشيرا إلى أن قرارات البنك المركزي المصري أدت إلى انهاء حالة عدم اليقين في أداء الأعمال.

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية تراجعا ملحوظا منذ بداية التعاملات الصباخية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 47.88 للشراء، 47.98 جنيه للبيع، أما فى بنك قناة السويس سجل 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لاخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية.