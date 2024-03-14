خيرت فيلدرز يفشل فى نيل دعم شركائه المحتملين فى الائتلاف ليصبح رئيس وزراء هولندا

وكالات

أعلن خيرت فيلدرز، المناهض للإسلام والهجرة واللجوء، الأربعاء، أنه لا يحظى بدعم شركائه المحتملين في الائتلاف الحكومي ليصبح رئيس الوزراء الهولندى المقبل.

وقال فيلدرز على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لا يمكنني أن أصبح رئيسا للوزراء إلا إذا دعمت ذلك جميع الأحزاب في الائتلاف، الأمر ليس كذلك".

وتأتي تصريحاته بعد أن ذكرت وسائل إعلام هولندية، أن التقدم الذي تم الإعلان عنه في محادثات الائتلاف ليلة الثلاثاء هو بقاء زعماء الأحزاب الأربعة المشاركة في مفاوضات الائتلاف المطولة في البرلمان.

وهذا يزيد من احتمالية تشكيل مجلس وزراء فني من الخبراء.

ورغم أنه يبدو الآن أن فيلدرز لن يقود الحكومة، إلا أنه وحزب (من أجل الحرية) سيظلان القوة الدافعة وراء الإدارة بعد فوزه الساحق في انتخابات 22 نوفمبر.

وأضاف فيلدرز على "إكس": "أردت حقا حكومة يمينية، لجوء وهجرة أقل، الشعب الهولندي رقم واحد، إن حب بلدي وناخبي أكبر وأهم من موقعي".