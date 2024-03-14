حل البرلمان الكرواتى تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية

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صوت نواب البرلمان الكرواتي اليوم الخميس على حل البرلمان لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية في وقت لاحق من هذا العام.



وصوت 143 نائبا من إجمالي 151، لصالح حل البرلمان، بحسب وكالة أنباء (أسوشيتد برس).



ولم يتم بعد تحديد موعد الانتخابات. واقترح رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش أنه ينبغي إجراء الانتخابات قبل التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو المقبل.



وستضع الانتخابات المقبلة في كرواتيا الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ الحاكم في مواجهة مجموعة من أحزاب الوسط والأحزاب ذات الميول اليسارية التي أعلنت أنها ستخوض الانتخابات في ائتلاف.



ومن المقرر أن تجري كرواتيا انتخابات رئاسية أيضا بحلول نهاية العام الجاري.