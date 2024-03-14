جاء ذلك في بيان لنكسيسي في الدورة 350 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن الأزمة العاجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء جنوب افريقيا الحكومية.

وأعرب الوزير عن قلقه البالغ إزاء الوضع المزري، مسلطا الضوء على التأثير الكبير للعملية العسكرية الإسرائيلية على الاقتصاد وسلامة المواطنين في غزة.

وأضاف أن جمهورية جنوب أفريقيا تتفق أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني على أيدي الجيش الإسرائيلي، إذ يتم انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقوق العمل، وتهديد وجوده ذاته.

وقال نكسيسي: "هناك حاجة [عاجلة] للخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لمعالجة المجاعة والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة".

كما حث نكسيسي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، التي أعلنت أنها ستوقف تمويل العمل الإنساني الذي تقوم به بعض وكالات الأمم المتحدة في غزة، على إعادة النظر في قرارها.

