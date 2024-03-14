تموين الأقصر تحرر 30 محضرا ومخالفة متنوعة فى حملات على المخابز بشهر رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة على المخابز في نهار شهر رمضان المبارك، حيث نجحت في تحرير 30 محضرا ومخالفة متنوعة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بخروج الحملات على المخابز طوال الشهر الكريم بصورة يومية.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه تابعت مديرية التموين بالأقصر إنتاج الخبز البلدي على مستوى المحافظة في نهر الشهر الكريم، وذلك بهدف التأكد من انتاج وتوفير الخبز البلدي المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، في بيان صحفى، على إنه نجحت تلك الحملات في ضبط 30 مخالف، حيث أسفرت عن ما تحرير يلي:- (عدد 7 أنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدد 6 أنتاج خبز ناقص الوزن - عدد 5 عدم وجود قائمة تشغيل بالمخبز - عدد 3 عدم وجود ميزان - عدد 9 محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة).

فيما تستمر مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، في عملها لخدمة المواطنين مع قدوم شهر رمضان المبارك، عبر ضخ كميات سكر حر للبيع للمواطنين بسعر 27 للكيلو الواحد فى عدد من المنافذ المختلفة، وذلك بناءاً على حزمة إجراءات سريعة اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على مصيلحى، لضمان وصول سلعة السكر الحر لكل أسرة قبل بداية شهر رمضان المبارك بناءاً على تعليمات القيادة السياسية.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، إنه تشمل تلك المنافذ التي يتم فيها توفير السكر بسعر 27 جنيه للكيلو، ما يلي:- ( معارض أهلا رمضان بكل مدينة ومركز - المصالح والهيئات والجهات الحكومية - منافذ القوات المسلحة ( المنطقة الجنوبية ) على مستوى المحافظة - السلاسل التجارية الكبرى ومحلات الجملة - المنافذ التموينية ومشروع جمعيتي بمجلس مدينة أرمنت.- منافذ أمان على مستوى المحافظة - مجالس المدن والوحدات المحلية على مستوى المحافظة - قوافل سيارات متنقلة).