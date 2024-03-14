تفاصيل تعرض لاعب لأزمة قلبيه خلال صلاة التراويح بالدقهلية

تعرض لاعب كرة قدم آخر، لواقعة مماثلة مثل الذي تعرض لها اللاعب أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر اف سي، حيث

كشف المركز الإعلامي لنادي المنصورة الرياضي بمحافظة الدقهلية، عن تفاصيل اصابة اللاعب مصطفى مدحت، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لأزمة قلبية مفاجئة خلال أداء صلاة التراويح.

وقال بيان صادر عن نادي المنصورة:"فؤجئنا أمس بتعرض حارسنا مصطفي مدحت، لحالة إغماء أثناء صلاة التراويح، وتم نقله للمستشفي سريعاً وبعد الفحوصات الطبيه تبين أنه اللاعب تعرض ارتجاع في صمامات القلب".

وأكد الطبيب المعالج لحارس المرمى انه جرى وضع اللاعب تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة لمعرفه الأمر هل مرضي أم عرضي وسيتم عمل أشعة مقطعية، لتحديد الحالة بدقة، وحالة اللاعب مستقرة الأن".

يذكر ان نادي المنصورة الرياضي يتصدر جدول مجموعته بدوري الدرجة الثالثة برصيد 34 نفطة عن أقرب منافسية فريق القزازين برصيد 32 نقطة.

ويخوض نادي المنصورة مباراة مصيرية مع أقرب منافسيه "القزازين في منافسة شرسة على اعتلاء جدول ترتيب الدوري وصدارة المجموعة والصعود يوم 17 ابريل المقبل.