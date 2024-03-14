تسلسل زمني.. اكتشافات أثرية ضخمة في الفترة ما بين 2017 حتى 2023

كتب محمد أسعد

شهدت الفترة ما بين أعوام 2017 وحتى 2023 الإعلان عن اكتشافات أثرية ضخمة جذبت أنظار العالم وجاء معظمها على أيادي البعثات المصرية بمواقع أثرية مختلفة بمحافظات مصر، نستعرضها في السطور التالية...

اكتشافات عام 2017

الكشف عن مقبرة "حتبت" من عصر الدولة القديمة بموقع حفائر الجبانة الغربية بالهرم.

الكشف عن خمسة مقابر لأفراد ترجع لعصر الدولة الحديثة بموقع حفائر ذراع أبو النجا لسيدة تدعى "نبت. بر باکت" ومقبرة "بنجي" ومقبرة "رورو" ومقبرة "ماعتي" ومقبرة أوسرحات (صانع الذهب).

اكتشافات 2018

كشفت البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام المجلس الأعلى للآثار حينها بالكشف عن مقبرتين ترجع العصر الدولة القديمة وثلاثة مقابر ترجع العصر الدولة الحديثة في الموسم الأول الحفائر موقع جبانة الحيوانات المقدسة بالبوباسطين بسقارة.

نجحت البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام المجلس الأعلى للآثار حينها بالكشف عن عدد كبير من مومياوات القطط والحيوانات المقدسة والتماثيل للمعبودات بمنطقة البوباسطيون بسقارة والعديد من اللقى الأثرية.

نجحت البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام المجلس الأعلى للآثار حينها بالكشف عن مقبرة واح تي من عصر الأسرة الخامسة وهي مقبرة صخرية عثر عليها مغلقة وبها العديد من التماثيل المنحوته في الصغر لصاحب المقبرة وعائلته والتي بلغ عددها ٦٥ تمثال صخري منحوت.

الكشف عن المقبرة رقم ۲۸ وهي لشخص يدعى "حوري" ومقبرة لشخص يدعى تشاو ارخت أف من عصر الرعامسة والتي عثر بداخلها على تابوتين خشبيين بحالة حفظ رائعة بموقع حفائر العساسيف الأقصر.

اكتشافات 2019

نجحت البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام المجلس الأعلى للآثار حينها بالكشف عن مقبرة الشخص يدعى توتوبالديابات بسوهاج.

نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام المجلس الأعلى للآثار حينها بالكشف عن مقبرة بمنطقة ذراع أبو النجا ترجع للأسرة ۱۸ بالإضافة الى العديد من اللقى الأثرية الهامة بمنطقة العساسيف ترجع العصر الرعامسة.

نجحت البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام المجلس الأعلى للآثار حينها بالكشف عن جبانة ترجع العصر الدولة القديمة بها العديد من التوابيت الملونة، وذلك بموقع تاري جنوب شرق منطقة أهرامات الجيزة (جبانة تاري) تم الكشف عن مقبرة لشخصين (بحنوي كا- نوي)، كذلك مجموعة من المقابر الصخرية عثر بها على توابيت خشبية وماسكات خشبية وتمثال من الحجر الجيري.

نجحت البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام المجلس الأعلى للأثار حينها بالكشف عن مقبرة صخرية بمنطقة جنوب هرم اللاهون بالفيوم، وكذلك الكشف عن مجموعة من المقابر ترجع العصر الدولة الوسطى وأعيد استخدامهم في عصر الأسرة ٢٢.

نجحت البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام المجلس الأعلى للآثار حينها بالكشف عن عدد من التوابيت الحجرية والفخارية والخشبية جنوب الهرم المنحني بدهشور.

نجحت البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام المجلس الأعلى للآثار حينها بالكشف عن أول خبيئة مصرية بمنطقة العساسيف والتي كشف بها عن ٣٠ تابوت مغلق محتفظة بألوانها.

نجحت البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام المجلس الأعلى للآثار حينها بالكشف عن ثلاث آبار للدفن أنها عدد كبير من المومياوات بموقع الغريفة بتونا الجبل المنيا والعثور على جبانة للإقليم 15 من أقاليم مصر العليا العثور على العديد من المقابر ومنها مقبرة حرسا إيست وجحوتي إردي إس.

نجحت البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام المجلس الأعلى للآثار حينها بالكشف عن عدد كبير من مومياوات القطط والحيوانات المقدسة خبيئة الحيوانات المقدسة وتماثيل للمعبودات بمنطقة البوباسطيون بسقاره مثل مومياء شبل الأسد ومومياء النمس والجعران المحنط.

نجحت البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام المجلس الأعلى للآثار حينها بالكشف عن تمثال نادر لرمسيس الثاني على هيئة الكا بميت رهينة محافظة الجيزة.

نجحت البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام المجلس الأعلى للآثار حينها بالكشف عن تمثال ملكي صغير على هيئة أبو الهول بتونا الجبل بالمنيا.

اكتشافات 2020

نجحت البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام المجلس الأعلى للآثار حينها بالكشف عن العديد من اللقى الأثرية والتوابيت الآدمية بموقع جبانة الطيور والحيوانات المقدسة بمنطقة سفارة.

الكشف عن ثلاثة آبار للدفن على أعماق مختلفة تتراوح ما بين ۱۰ و ۱۲ متراً بداخلها ٥٩ تابوتاً خشبيا ملوناً مرصوصة بعضها فوق البعض في حالة جيدة الحفظ، ومحتفظة بألوانها الأصلية بموقع حفائر البوباسطيون بسقارة.

اكتشافات 2021 و 2022

الكشف عن خبيئة للتماثيل البرونزية بالإضافة إلى عدد ٢٥٠ تابوت ترجع للعصر المتأخر، وبردية يزيد طولها عن 10 أمتار سجلت باسم وزيري وتمثالين بوجه مذهب المعبودتين "ايزيس" و"نفتيس"، وعثر أيضا على تماثيل أقنعة خشبية في منطقة حفائر البوباسطيون بسقارة.

الكشف عن بقايا حصن روماني بأسوان.

الكشف عن 16 دفنة في مقابر منحوتة في الصخر، وعدد من المومياوات بمعبد تابوزيريس ماجنا بغرب الإسكندرية.

الكشف عما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة بأبيدوس بمحافظة سوهاج.

الكشف عن 110 مقابر يرجع تاريخها إلى ثلاثة مراحل حضارية مختلفة بمنطقة كوم الخلجان بمحافظة الدقهلية.

نجحت البعثة المصرية العاملة بموقع تبة مطروح في الكشف عن ورشة لتصنيع الأواني الفخارية بالإسكندرية تعود لبدايات العصر الروماني.

الكشف عن خمسة مقابر من عصر الدولة القديمة في موقع حفائر البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري بموقع شرق عرم مرنرع بسفارة.

اكتشافات 2023

الكشف عن مقبرة المشرف على الخزانة الملكية بادي است و بها تابوت حجري منقوش بموقع حفائر الغريفة بتونا الجبل المنيا.

الكشف عن العديد من المقابر العائلية التي تخص كبار كهنة المعبود جحوتي وكبار الموظفين العاملين بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا بموقع حفائر الغريفة بتونا الجبل بالمنيا.

الكشف عن مجموعة من الآثار الهامة، من بينها لوحة جنائزية من الجرانيت الأسود ترجع لعصر الدولة الحديثة، ومائدة قرابين ترجع للعصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة بحرم المعبد والتي بدأت فور أعمال إزالة منزل "توفيق اندراوس " الملاصق لمعبد الأقصر.

الكشف عن أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية بجبانة البوباسطيون بسقارة 150 تمثال برونزي لآلية مصرية قديمة 250 تابوت خشبي ملون مغلق يحتوي علي مومياوات وبردية كاملة وسجلت باسم وزيري ٢.

توصلت البعثة المصرية بمنطقة وادي النصب بجنوب سيناء للكشف عن بقايا مبنى القائد بعثة التعدين المصرية في سيناء خلال عصر الدولة الوسطى ضمن مشروع تنمية شمال سيناء.

نجحت البعثة المصرية بتل الكدوة شمال سيناء في الكشف عن مجموعة آبار مياه طريق حورس المفقودة.

نجحت البعثة المصرية في الكشف عن معبد زيوس في تل الفرما بشمال سيناء.

نجحت البعثة المصرية في الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة بشرق الأقصر بموقع قصريسي أمام معبد الأقصر.

نجحت البعثة المصرية بموقع حفائر غرب البوباسطيون في اكتشاف أكبر وأكمل ورشتين تحنيط آدمية وحيوانية وتمثال من خبرع يعود إلى الدولة الحديثة والعديد من تماثيل الحجرية التي تعود للدولة القديمة وعثر علي بردية وزيري3.

نجحت البعثة الأثرية المصرية من الإدارة المركزية للآثار الغارقة بالمجلس الأعلى للآثار في الكشف عن بقايا سفينة غارقة وجرار من الفخار في منطقة العلمين.

الكشف عن العديد من المقابر العائلية التي تخص كبار كهنة المعبود جحوتي وكبار الموظفين العاملين بموقع حفائر الغريفة بتونا الجبل بالمنيا والتي تعود الى الدولة الحديثة ويرجع منها لأول مرة تحديد جبانة الدولة الحديثة بالموقع وعثر علي بردية كاملة مع إحدى الدفنات التي تعود إلى العصر المتأخر وسجلت بردية وزيري 4.