بمشاركة طالبات من 6 دول.. الجامع الأزهر يعقد لأول مرة مقرأة للطالبات الوافدات

كتب لؤى على - تصوير كريم عبدالعزيز

بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، عقد الجامع الأزهر لأول مرة مقرأة للطالبات الوافدات، برواية حفص عن عاصم، بمشاركة طالبات من ست دول( إندونيسيا- ماليزيا- تايلاند- كمبوديا- بروناي-وروسيا).

قال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر يولي الطلاب والطالبات الوافدات اهتماما كبيرا، ووجه بضرورة تقديم كل الدعم لهم، لذا حرصنا ولأول مرة على تقديم مقرأة خاصة لهن لتصحيح التلاوة لديهن ومحاولة العمل على إتقانهن التلاوة بالقراءات العشر، ولكن سنبدأ معهن برواية حفص عن عاصم.

من جانبها أعربت الطالبة موجدة توفيق، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية، من إندونيسيا، عن سعادتها بالمقرأة وحرص الأزهر وإمامه الأكبر على تعليمهن علوم التجويد وتصحيح القراءة لهن، مؤكدة أن هذه أجمل هدية من شيخ الأزهر لهن.

وتناول الشيخ إمام علي، رئيس قسم التجويد والقراءات بالجامع الأزهر، في المقرأة حكم الاستعاذة وصيغها وأحوالها من حيث الجهر والإسرار وأوجهها، واختتم ببيان حكم الاستعاذة بعد قطع القراءة، ثم قام بتدريب الطالبات على ما تم شرحه لهن.



الجامع الأزهر يعقد لأول مرة مقرأة للطالبات الوافدات



الطالبات الوافدين (2)



الطالبات الوافدين



الطالبات



القراءات بالجامع الأزهر



طالبات جامع الازهر



طالبة بالازهر الشريف



عقد الجامع الأزهر لأول مرة مقرأة للطالبات الوافدات،



فضيلة الإمام الأكبر يولي الطلاب والطالبات الوافدات اهتماما كبيرا،



لأول مرة مقرأة للطالبات الوافدات بالجامع الأزهر



مقرأة للطالبات الوافدات

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (130 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 7 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ 150 ألف وجبة طوال الشهر الكريم.