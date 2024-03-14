بسبب النفايات.. محضر لمركز طبى خاص بمركز الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

حرر جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية، محضر لمركز طبى خاص بمركز الزقازيق لعدم التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة.

وقال جهاز شئون البيئة، إنه شكل حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية وإدارة العلاج الحر والنفايات الطبية بمديرية الصحة وهيئة الدواء المصرية بالشرقية وذلك للمرور والتفتيش على المراكز الطبية الخاصة بنطاق حى أول بمركز الزقازيق، وأسفر التفتيش على تحرير محضر لمركز طبى خاص برقم1880 جنح قسم أول الزقازيق.

وأوضح الدكتور مجدى الحصرى رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن المخالفات التي رصدتها اللجنة في المركز الطبي الذى تم التفتيش عليه تتمثل في "عدم وجود موافقة بيئية - عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود سجل مخلفات خطرة – عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للإشتراطات البيئية - عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبه - عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة - انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جنحة برقم 1880 جنح قسم أول الزقازيق.