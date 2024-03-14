اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليونسكو تؤكد حرصها على العمل مع الحكومة اليمنية لإرساء أسس السلام والتنمية

الخميس، 14 مارس 2024 12:00 ص
اليونسكو تؤكد حرصها على العمل مع الحكومة اليمنية لإرساء أسس السلام والتنمية اليونسكو
أ ش أ

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أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" الحرص على العمل مع الحكومة اليمنية؛ بهدف إرساء أسس السلام والتنمية المستدامة للشعب اليمنى، معربة عن تطلع المنظمة للعمل معا لاستكشاف فرص جديدة للتعاون.

جاء ذلك خلال رسالة خطية تلقاها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" أودرى اوزلاى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرسالة تتعلق بجوانب التعاون بين اليمن واليونسكو واستكشاف فرص جديدة لتعزيزها.

 







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