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المسيحيون الكاثوليك يبدأون الصوم الكبير الإثنين المقبل

الخميس، 14 مارس 2024 06:30 ص
المسيحيون الكاثوليك يبدأون الصوم الكبير الإثنين المقبل الكنيسة الكاثوليكية
كتب: محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم الكبير كعادتها كل عام بعد الكنيسة الأرثوذكسية بأسبوع، فهى تصوم كل الأيام ما عدا أسبوع الاستعداد الأول من الصيام، حيث تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير اليوم الإثنين 11 مارس، فيما تبدأ الكاثوليكية يوم 18 مارس. 

ويحل الصوم الكبير في الكنيسة اليوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 بينما يختتم بالعيد فى 5 مايو 2024 بمعدل 55 يوما.
 
ويتسم الصوم الكبير بالنسك الشديد عكس حالة الفرح التي يعيشها الأقباط في صوم الميلاد السابق، لذا وضعت الكنيسة الصوم الكبير في أصوام الدرجة الأولى التي يمنع خلالها تناول المأكولات البحرية، والاكتفاء بالمأكولات ذات الطابع النباتي فقط كما تنظم الكنيسة القداسات بشكل يومي.






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