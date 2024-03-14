المساجد امتلأت عن آخرها.. شاهد صلاة التراويح بمسجد ناصر ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، لصلاة التراويح بمسجد ناصر بمدينة بنها في محافظة القليوبية، وذللك في رابع أيام شهر رمضان الكريم ، حيث توافد المئات من أهالي المدينة لصلاة التراويح بأحد أكبر المساجد وأقدمها، والذي امتلأ عن أخره ولجأ بعض المصلين لأداء صلاة التراويح بحديقة المسجد.

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق العاشر من شهر مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.