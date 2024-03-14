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القاهرة الإخبارية: مقتل جندى إسرائيلى فى عملية طعن بالنقب

الخميس، 14 مارس 2024 07:44 م
القاهرة الإخبارية: مقتل جندى إسرائيلى فى عملية طعن بالنقب جيش الاحتلال
إبراهيم حسان

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل رقيب أول إسرائيلي في عملية الطعن في النقب، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 72 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية متزامنة، يواجه سكان قطاع غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.







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