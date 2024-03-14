القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن غارة على بلدة يارون بلبنان

إبراهيم حسان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على بلدة يارون جنوبي لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بالقذائف المدفعية داخل موقع المالكية وحققنا إصابات مباشرة.

من جهته، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، استمرارها في استخدام جميع الأدوات المتاحة لوقف عنف المستوطنين ضد المدنيين بالضفة الغربية، وأن العقوبات المفروضة على الكيانات الإسرائيلية تؤكد التزامنا بالسلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 72 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية متزامنة، يواجه سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.