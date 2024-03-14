الطفلة رغد ابنة الشرقية بطلة الجمهورية فى الشطرنج 4 مرات وأفريقيا مرتين

الشرقية - حمدى عبد العظيم

توجت الطفلة رغد علاء 11 عاما بنت الشرقية بطلة الجمهورية للعام الرابع على التوالى فى واحدة من أكبر وأقوى بطولة جمهورية للناشئين فى الشطرنج الكلاسيكى والخاطف والسريع، والتى ضمت أكثر من ألف ومائة ناشء من مختلف أنحاء الجمهورية، وأقيمت بالجيزة فى الفترة من 26 يناير وحتى 2 فبراير واستطاعت رغد اقتناص ذهبية وفضيتين فى هذه البطولة.

وقالت رغد علاء حرز الله 11 عاما بنت مركز ههيا بمحافظة الشرقية لـ"اليوم السابع"، إنها حصدت بطولة الجمهورية فى الشطرنج 4 مرات على التوالى، كما توجت مرتين متتاليتين بطلة لأفريقيا فى لعبة الشطرنج، لافتة إلى أنها حصدت المركز الأول جمهورية فى لعبة الشطرنج الخاطف تحت 14 سنة.

وأضافت رغد، أنها حصدت المركز الثانى فى الشطرنج الكلاسيك والسريع فى بطولة الجمهورية للشطرنج، والتى أقيمت بنادى الصيد بالجيزة، وأنها تعكف على التمرين من أجل الفوز بالميدالية الذهبية لمصر ببطولة أفريقيا للمرة الثالثة.

من جانبه، أكد الكابتن علاء حرز الله والد رغد، ومدرب الشطرنج بنادى ههيا الرياضى بمحافظة الشرقية، أنه اكتشف موهبة رغد فى عمر 5 سنوات ونبوغها فى حل الألغاز فبدأ تنميتها وتشجيعها، وبالفعل حصدت رغد الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية من أول مشاركة لها، ولفتت الأنظار حولها وتأهلت لتصفيات بطولة إفريقيا.

وأشار إلى أن ابنته شاركت للمرة الأولى فى بطولة أفريقيا المقامة فى غانا عام 2021 وعمرها 7 سنوات ونصف، وهى كانت المرة الأولى، وشاركت فى فئة السن العشر سنوات وتغلبت عليهم رغم فارق السن والخبرات، ومن وقتها أطلق عليها الجميع "ملكة الأفخاخ" ذلك لتميزها فى خطط هجومية وفى بطولة 2022 المقامة بزامبيا.

واختتم والد رغد ومدربها، أن ابنته حصلت على 24 ميدالية متنوعة، وأن طريقة لعبها دائما هجومية، مما جعلها تحقق تقييما متقدما فى الشطرنج بدرجة 1540 وهو من أعلى تقييمات فى العالم.