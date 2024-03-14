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الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع ولى العهد السعودى بمناسبة حلول شهر رمضان

الخميس، 14 مارس 2024 09:47 م
الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع ولى العهد السعودى بمناسبة حلول شهر رمضان الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تبادل أخلص التهاني بحلول شهر رمضان المعظم.
 
 
وأعرب الرئيس عن تمنياته بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى خالص الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على القيادة والشعب السعودى الشقيق بالخير والبركات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. 
 
 
ومن جانبه، ثمن ولي العهد السعودي اللفتة الكريمة، معرباً عن أطيب تمنياته بدوام الخير والأمن والرخاء في مصر وأن يفيض المولى عز وجل بكرمه على الأمتين العربية والإسلامية.






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عاجل




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