الرئيس السيسى: بذلنا جهدا كبيرا لتأهيل البنية الأساسية والدولة ستنطلق للأفضل.. فيديو

كتب محمد الجالى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأكاديمية العسكرية المصرية، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وفى كلمته، هنأ الرئيس السيسى الحضور من قادة القوات المسلحة وضباط الصف والجنود والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى حرصه على هذه الزيارة مع قدوم كل دفعة جديدة من الطلبة المستجدين بالكليات العسكرية.

وأكد الرئيس السيسى أنه متابع للتدريبات والموقف لطلبة الكليات العسكرية ومطمئن جدًا عليهم، مشيرًا إلى حرصه على الالتقاء بهم قبل انتهاء فترة التدريب المركّز.

وأضاف الرئيس السيسى:" اسمحوا لي إن أنا اقول لكم إن أنا مطمن جدًا على الجهد إللى بيتعمل والأسلوب إللى بيتعمل، وخلينى أتوقف هنا أمام أمر مهم أوى، إحنا عملنا فى مصر جهد كبير جدًا لتأهيل البنية الأساسية وحاجات كتير أوى تخلى الدولة ممكن تنطلق بفضل الله سبحانه وتعالى إلى آفاق افضل".