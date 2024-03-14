اليوم السابع
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الرئيس التونسى: يجب تطبيق القانون ولا تسامح مع من يعتقد أنه فوق المحاسبة

الخميس، 14 مارس 2024 12:00 ص
الرئيس التونسى: يجب تطبيق القانون ولا تسامح مع من يعتقد أنه فوق المحاسبة قيس سعيد
أ ش أ

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أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، مضيفًا أن الشعب التونسى يخوض حرب تحرير تقوم على الحرية والعدالة وفرض القانون ولا مجال فيها للتسامح مع من يعتقد أنه فوق المحاسبة والقانون.

وشدد سعيد ـ خلال اجتماع عقده مع وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، فى قصر قرطاج ـ على ضرورة البت فى العديد من القضايا التى لاتزال معروضة أمام المحاكم ..وذلك وفقًا لبيان للرئاسة التونسية.

وأضاف الرئيس التونسي، أنه لا تسامح مع كل من ارتكب جرمًا، مؤكدًا أن الحرية فى كل دول العالم لا تعنى الفوضى أو الإفلات من العقاب.

 







قيس سعيد

تونس

أخبار تونس

قصر قرطاج




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