الخارجية الأمريكية: من الضرورى اتخاذ إسرائيل إجراءات إضافية لوقف عنف المستوطنين

إبراهيم حسان

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أهمية أن تتخذ إسرائيل إجراءات إضافية لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه، والسماح بتوزيع المساعدات على الفلسطينيين.

أضافت وزارة الخارجية الأمريكية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن البنوك الإسرائيلية جمدت حسابات بعض المستوطنين عندما أعلنا فرض عقوبات عليهم.

وشددت الخارجية الأمريكية، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، وتابعت: "ننتظر التحقيقات الجارية بشأن اتهام موظفي أونروا بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر".

وأشارت، إلى أن دعوة زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل أمر يخصه ولا يتعلق بالرئيس بايدن.